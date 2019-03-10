Четверта ракетка України Катерина Козлова програла у третьому колі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі, США.
Суперницею Козлової була екс-перша ракетка світу Симона Халеп.
У першому сеті Катерина нав'язала боротьбу, але програла у тай брейку. Другий сет видався менш вдалим - 7:5 на користь румунки.
BNP Paribas Open - Premier Mandatory
Індіан-Веллс, США
Одиночний розряд, Жінки, Хард
Призовий фонд $9,035,422
10 березня
Катерина Козлова - Симона Халеп 6(3):7, 5:7
Нагадаємо, Даяна Ястремська пограла Дар'ї Гавриловій. Також, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.
Джерело - Чемпіон.