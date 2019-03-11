Друга ракетка світу відзначила роботу на корті українки

Друга ракетка світу Сімона Халеп похвалила четверту ракетку України Катерину Козлову.

Після перемоги в 3-у колі турніру в Індіан-Веллсі вона розповіла.

"Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Я вдячна фанатам за підтримку — саме завдяки їм я сьогодні зуміла здобути перемогу. Я завжди нервую, коли граю на великих кортах. Але я завжди намагаюся показати свій найкращий теніс.

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Матч з Козловою вийшов непростим через те, що я ніколи не зустрічалася з нею. Було непросто знайти потрібний ритм і зрозуміти, як вона грає. Катерина — хороший гравець, і я пишаюся тим, що зуміла виграти у двох сетах", - сказала Халеп.

Нагадаємо, Світоліна пробилася до четвертого кола в Індіан-Веллсі.

Джерело - WTA.