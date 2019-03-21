Тенісні матчі на Чемпіоні

Третя ракетка України Даяна Ястремська зіграє проти австралійки Ешлі Барті у другому колі турніру серії Premier Mandatory в Маямі.

Матч відбудеться на корті №8. Орієнтовний початок гри 22 березня о 00:30 за Києвом.

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Пряма трансляція гри Ястремська — Барті буде доступна в режимі онлайн на Чемпіоні.

Важливо: Ястремська яскраво знищила російську тенісистку. ВІДЕО

Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.

У першому колі Ястремська знищила росіянку.

Джерело - Чемпіон.