Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу

Перша ракетка України може повернутися на 3-тю сходинку рейтингу WTA вже наступного понеділка.

Наразі Світоліна в режимі онлайн посідає 6-ту сходинку.

Перемога на Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 гарантує українці, мінімум, 4-ту сходинку. А у разі поразки Петри Квітової у півфіналі в Дубаї від Шувей Се та власного тріумфу, Еліна поверне собі 3-тю позицію.

Важливо: Світоліна - Бенчич: онлайн-трансляція півфіналу в Дубаї

Вихід же у фінал не змінить позицію Еліни, а лише наблизить її за заліковими очками у рейтингу до топ 5 рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у півфіналі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 Світоліна зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчич.

На думку букмекерів, українка є беззаперечним фаворитом півфіналу.

Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5, який вона вигравала двічі поспіль.

Джерело - Чемпіон.