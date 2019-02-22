Світоліна - Бенчич: суперниці зустрічалися між собою лише одного разу

У півфіналі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 Еліна Світоліна зіграє зі швейцаркою Беліндою Бенчич.

Раніше суперниці зустрічалися між собою всього одного разу.

У далекому 2014 році швейцарка у трьох сетах перемогла українку на грунтовому турнірі в Чарльстоні (6:7 (4), 6:4, 6:1).

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Гра Світоліна - Бенчич відбудеться 22 лютого. Початок о 17:30.

Напередодні в 1/4 фіналу Світоліна розтрощила Суарес Наварро, а Бенчич сенсаційно перемогла Симону Халеп.

Онлайн-трансляція півфінального матчу Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 Світоліна - Бенчич буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.