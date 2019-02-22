Світоліна - Бенчич: онлайн-трансляція півфіналу в Дубаї

За вихід у фінал Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти Белінди Бенчич зі швейцарії.
Гра відбудеться 22 лютого, орієнтовний початок о 17:30 за Києвом.
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Онлайн-трансляція півфіналу Світоліна - Бенчич буде доступна на Чемпіоні.
Плеєр на трансляцію з'явиться незадовго до початку матчу.
Напередодні Світоліна впевнено перемогла іспанку Суарес Наварро, а Бенчич сенсаційно здолала Халеп.
Джерело - Чемпіон.