Світоліна - беззаперечний фаворит півфіналу в Дубаї

Еліна Світоліна є фаворитом півфінальної гри Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 проти Белінди Бенчич.

Компанія Парі-Матч перемогу Світоліної оцінили коефіцієнтом 1,35. На перемогу Бенчич пропонують - 3,95.

Півфінал у Дубаї Світоліна - Бенчич заплановано на 22 лютого. Орієнтовний початок - 17:30 за Києвом.

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Раніше суперниці зустрічалися між собою лише одного разу. У далекому 2014 році Бенчич у Чарльстоні перемогла Світоліна.

У іншому півфіналі Петра Квитова зіграє з Шувей Се з Тайваню.

Онлайн-трансляція півфіналу Світоліна - Бенчич буде доступна на Чемпіоні за цим посиланням.

Нагадаємо, що напередодні київське Динамо пробилося в 1/8 фіналу Ліги Європи, а донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Айнтрахта та покинув турнір.

Джерело - Чемпіон.