Стаховський вийшов до другого кола турніру у Франції

Українець Сергій Стаховський у стартовому матчі турніру в Орлеані переміг Так Кхун Вана з Франції.

Стаховський виграв матч першого кола - 7:5, 7:6 (7:5). На рахунку українця 16 ейсів та дві подвійні помилки. Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин.

Наступним суперником Стаховського стане ще один француз Квентен Аліс.

Open d'Orleans - ATP Challenger Tour

Орлеан, Франція

1/16 фіналу, хард

Призовий фонд - 127 000 євро

Сергій Стаховський (Україна) - Так Кхун Ван (Франція) 7:5, 7:6 (7:5)

Нагадаємо, Катерина Козлова перемогла першу сіяну на турнірі WTA у Ташкенті.

Раніше, Сергій Стаховський приніс збірній України перемогу над Португалією в Кубку Девіса.

Джерело - Чемпіон.