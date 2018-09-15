Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса

У суботу, 15 вересня, відбулася гра Між лідерами української та португальської команди. Сергій Стаховський протистояв Жуану Соузі.
Стаховський виходив на корт після гри у парному матчі і часу відновитися було не так багато.
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Відігравши брейкпойнт у третьому геймі, українець реалізував свій шанс на брейк (3-1). Соуза далі не скористався трьома брейкпойнтами і в підсумку "під нуль" програв ще один свій гейм.
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На старті другої партії тенісисти обмінялися брейками, Соуза знову вийшов вперед 2-1 і зумів утримати відрив до кінця сету.
У вирішальній партії Стаховський втратив по одному брейкпойнту в другому і шостому геймах. Але все ж зміг здобути перемогу, а також третє очко для збірної України.
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За рішенням капітанів обох команд останній матч команди вирішили не проводити.
Кубок Девіса
Перша група, плей-оф
Буча, Україна
Одиночний розряд, хард
Україна — Португалія 3:1.
Сергій Стаховський - Жуан Соуза 6:2, 4:6, 6:4
Тим часом молода Українка здобула першу перемогу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.