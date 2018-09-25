Козлова перемогла першу сіяну на турнірі в Ташкенті

Українська тенісистка Катерина Козлова успішно розпочала виступи на турнірі в узбецькій столиці Ташкенті.
В 1/16 фіналу наша землячка обіграла першу сіяну, 53-тю тенісистку світу Ірину-Камелію Бегу з Румунії - 6:3, 6:2.
Матч тривав годину і 18 хвилин.
В 1/8 фіналу Козлова зіграє з француженкою Фіоною Ферро.
Цікаво, що торік турнір у Ташкенті виграла інша українка Катерина Бондаренко, яка на цей раз до узбецької столиці не приїхала.
Крім Козлової, в Ташкенті-2018 виступала також Марта Костюк, однак вона у стартовому поєдинку поступилася Аранчі Рус із Нідерландів - 4:6, 3:6.
Tashkent Open - WTA International
Ташкент, Узбекистан
1/16 фіналу, хард
Призовий фонд $250,000
Катерина Козлова (Україна) – Ірина-Кармелія Бегу (Румунія) – 6:3, 6:2
Джерело - Чемпіон.