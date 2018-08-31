Світоліна душевно прокоментувала завершення кар'єри Савчук. ФОТО

Українських тенісисток Еліна Світоліна і Ольгою Савчук пов'язує багато приємних моментів.

Про це на своїй сторінці в Twitter згадала Еліна Свтоліна.

"Так багато пам'ятних моментів на корті з моєю улюбленою! Тепер нова глава ... Вона неймовірна навіть після завершення кар'єри ",- пише Еліна. So many memorable moments on court with my bestie ! Just a new chapter ... You can’t retired of being AWESOME #olgasavchuk 🧡 pic.twitter.com/pqBi5fH1BT — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 30 серпня 2018 р.

Так Світоліна відреагувала на завершення кар'єри своєю співвітчизницею Ольгою Савчук.

Нагадаємо, Світоліна зіграє у 3-му колі US Open.

Джерело - Світоліна /twitter.