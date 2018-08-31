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Выбор футбольной формы - советы интернет-магазина спортивной одежды Zeus Андрій Твердохліб
29.08.2018 00:43 442
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Світоліна душевно прокоментувала завершення кар'єри Савчук. ФОТО

Сьогодні 15:29 264 0
Світоліна душевно прокоментувала завершення кар'єри Савчук. ФОТО

Українських тенісисток  Еліна Світоліна і Ольгою Савчук пов'язує  багато приємних моментів.

Про це на своїй сторінці в Twitter згадала Еліна Свтоліна.

"Так багато пам'ятних моментів на корті з моєю улюбленою! Тепер нова глава ... Вона неймовірна навіть після завершення кар'єри ",- пише Еліна.

Так Світоліна відреагувала на завершення кар'єри своєю співвітчизницею Ольгою Савчук.

Нагадаємо, Світоліна зіграє у 3-му колі US Open.

Джерело - Світоліна /twitter.

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