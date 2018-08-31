Світоліна зіграє у 3-му колі US Open

Сьогодні, 31 серпня перша ракетка України Еліна Світоліна проведе поєдинок третього раунду US Open. Суперницею українки стане китаянка К'ян Ван.

Букмекери впевнені в перемозі Світоліної: 1,4 проти 3,4 на китаянку. Раніше тенісистки зустрічалися 2 рази, обидві перемоги на рахунку українки.

Поєдинок відбудеться другим запуском на корті імені Луї Армстронга. Орієнтовний час початку матчу в 19:30 за Києвом.

Нагадаємо, у другому колі Еліна легко обіграла німкеню Татьяну Марію.

Переможниця матчу в четвертому колі зіграє проти когось з пари Катерина Макарова - Анастасія Севастова.

Раніше, Цуренко знищила другу ракетку світу.

Джерело - Чемпіон.