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Савчук завершить ігрову кар'єру після US Open

Сьогодні 10:04 654 0
Савчук завершить ігрову кар'єру після US Open
Ольга Савчук

Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершити свою професійну кар'єру після US Open.

Про це повідомляє btu.org.uа.

Вчора один з редакторів WTA Девід Кейн розмістив твіт, в якому повідомив, що Еліна Світоліна вирішила виступити в парному розряді на US Open, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук, яка грає свій останній турнір Великого Шолома.

Савчук прокоментувала цей твіт.

"Так, дійсно цей US Open - мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що завершу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це у WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру. Поки готуюся до завтрашнього матчу".

Ольга Савчук дебютувала в професійному тенісі в 2002 році.

На її рахунку три титули WTA, які вона завоювала в Ташкенті, Катовіце і Хобарті.

У 2016 році Ольга представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

У минулому сезоні тенісистка встановила особистий рекорд в парному рейтингу - 33-е місце, а також показала кращий результат у кар'єрі на парних турнірах Grand Slam - чвертьфінал Ролан Гаррос. Савчук є рекордсменкою збірної України в Кубку Федерації за кількістю зіграних років (12) і за кількістю парних перемог (18).

Сьогодні, 30-го серпня, в матчі першого кола Відкритого чемпіонату США Ольга Савчук разом з Еліною Світоліной буде протистояти словацької парі Вікторія Кужмова / Магдалена Рибарикова.

Нинішній розіграш US Open - 40-й парний турнір серії Великого Шолома, на якому стартує Савчук.

Нагадаємо, Світоліна пройшла в третє коло US Open.

Також, Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open.

 

Джерело - btu.org.ua.

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