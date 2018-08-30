Савчук завершить ігрову кар'єру після US Open

Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершити свою професійну кар'єру після US Open.
Про це повідомляє btu.org.uа.
Вчора один з редакторів WTA Девід Кейн розмістив твіт, в якому повідомив, що Еліна Світоліна вирішила виступити в парному розряді на US Open, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук, яка грає свій останній турнір Великого Шолома.
Svitolina 🇺🇦 made a last-minute decision to play doubles with friend Olga Savchuk, who is playing her last Slam at the #usopen— 𝒟𝒶𝓋𝒾𝒹 𝒦𝒶𝓃𝑒ツ (@DKTNNS) August 29, 2018
Савчук прокоментувала цей твіт.
"Так, дійсно цей US Open - мій останній турнір. Я вже давно прийняла для себе таке рішення, що завершу кар'єру саме в Нью-Йорку, і вже повідомила про це у WTA. Які плани на майбутнє? Давайте поговоримо про це після закінчення турніру. Поки готуюся до завтрашнього матчу".
Ольга Савчук дебютувала в професійному тенісі в 2002 році.
На її рахунку три титули WTA, які вона завоювала в Ташкенті, Катовіце і Хобарті.
У 2016 році Ольга представляла Україну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.
У минулому сезоні тенісистка встановила особистий рекорд в парному рейтингу - 33-е місце, а також показала кращий результат у кар'єрі на парних турнірах Grand Slam - чвертьфінал Ролан Гаррос. Савчук є рекордсменкою збірної України в Кубку Федерації за кількістю зіграних років (12) і за кількістю парних перемог (18).
Сьогодні, 30-го серпня, в матчі першого кола Відкритого чемпіонату США Ольга Савчук разом з Еліною Світоліной буде протистояти словацької парі Вікторія Кужмова / Магдалена Рибарикова.
Нинішній розіграш US Open - 40-й парний турнір серії Великого Шолома, на якому стартує Савчук.
Нагадаємо, Світоліна пройшла в третє коло US Open.
Також, Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open.
Джерело - btu.org.ua.