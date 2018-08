Савчук завершить ігрову кар'єру після US Open

Українська тенісистка Ольга Савчук прийняла рішення завершити свою професійну кар'єру після US Open.

Про це повідомляє btu.org.uа.

Вчора один з редакторів WTA Девід Кейн розмістив твіт, в якому повідомив, що Еліна Світоліна вирішила виступити в парному розряді на US Open, щоб підтримати свою подругу Ольгу Савчук, яка грає свій останній турнір Великого Шолома.

Svitolina 🇺🇦 made a last-minute decision to play doubles with friend Olga Savchuk, who is playing her last Slam at the #usopen