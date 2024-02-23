Гутцайт: Рішення CAS - це іміджева поразка Росії

Джерело - tribuna.com.
Олімпійський комітет Росії (ОКР) отримав іміджеву поразку, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив їх апеляцію на рішення про призупинення членства у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).
Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.
"Хочу привітати всіх з цим рішенням, тому що кожен крок до того, щоб Росії не було на Олімпійських іграх і взагалі у міжнародному спорту – це дійсно велика перемога для всіх українців та всіх наших спортсменів.
Було багато чого зроблено, щоб росіян та білорусів не було на міжнародних змаганнях та на найголовніших змаганнях – на Олімпійських іграх. Те рішення, коли 5 жовтня на наших окупованих територіях створили олімпійські ради та приєднали до ОКР – це було якесь жахіття, ми не сприйняли це.
Я одразу наступного дня написав лист до президента МОК Томаса Баха, а вже 7 жовтня була особиста зустріч з ним. На ній я наголосив, що це порушення хартії МОК, і що потрібно відреагувати – це те, що вони зробили. Він пообіцяв, що розглянуть це запитання на Виконкомі МОК в Індії (Мумбаї) – вони розглянули та відсторонили ОКР. Тепер знаємо, що потім [росіяни] подали в CAS.
Зараз вийшло рішення, що вони залишились там, де повинні залишатися – поза олімпійським рухом. Та поза розумінням, що країні, яка на нас напала, окуповує наші території, вбиває українців і намагається забрати нашу незалежність, не місце в міжнародному спорті.
Це не пов’язано з виступами росіян на Олімпіаді, але це меседж, що такій організації, як ОКР, не місце в олімпійському русі та в МОК. Це таке іміджеве рішення. Є маленькі перемоги, а є іміджеві перемоги та поразки. Це іміджева поразка Росії, а для нас це іміджева перемога", - відзначив Гутцайт.
Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року виконавчий комітет МОК ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету росії. Організація ухвалила таке рішення, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.
Однак вже у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. Наразі лише 14 спортсменів виконали параметри допуску.
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