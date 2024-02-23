Гутцайт: Рішення CAS - це іміджева поразка Росії

Олімпійський комітет Росії (ОКР) отримав іміджеву поразку, коли Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив їх апеляцію на рішення про призупинення членства у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Про це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

"Хочу привітати всіх з цим рішенням, тому що кожен крок до того, щоб Росії не було на Олімпійських іграх і взагалі у міжнародному спорту – це дійсно велика перемога для всіх українців та всіх наших спортсменів.

Було багато чого зроблено, щоб росіян та білорусів не було на міжнародних змаганнях та на найголовніших змаганнях – на Олімпійських іграх. Те рішення, коли 5 жовтня на наших окупованих територіях створили олімпійські ради та приєднали до ОКР – це було якесь жахіття, ми не сприйняли це.

Я одразу наступного дня написав лист до президента МОК Томаса Баха, а вже 7 жовтня була особиста зустріч з ним. На ній я наголосив, що це порушення хартії МОК, і що потрібно відреагувати – це те, що вони зробили. Він пообіцяв, що розглянуть це запитання на Виконкомі МОК в Індії (Мумбаї) – вони розглянули та відсторонили ОКР. Тепер знаємо, що потім [росіяни] подали в CAS.

Зараз вийшло рішення, що вони залишились там, де повинні залишатися – поза олімпійським рухом. Та поза розумінням, що країні, яка на нас напала, окуповує наші території, вбиває українців і намагається забрати нашу незалежність, не місце в міжнародному спорті.

Це не пов’язано з виступами росіян на Олімпіаді, але це меседж, що такій організації, як ОКР, не місце в олімпійському русі та в МОК. Це таке іміджеве рішення. Є маленькі перемоги, а є іміджеві перемоги та поразки. Це іміджева поразка Росії, а для нас це іміджева перемога", - відзначив Гутцайт.