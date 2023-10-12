МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету росії.

Організація ухвалила таке рішення, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

МОК заявив, що це порушення Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність НОК України, визнану МОК. Виконком схвалив, що ОКР негайно зупиняє свою діяльність.

"Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

МОК залишає за собою право ухвалювати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів із російським паспортом в Олімпіаді-2024 та Олімпіаді-2026", - йдеться в заяві.