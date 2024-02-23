CAS залишив у силі рішення МОК про відсторонення ОКР

Джерело - CAS.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Про це повідомляє пресслужба CAS.

"Комісія CAS, яка відповідає за цю справу, відхилила апеляцію та підтвердила оскаржуване рішення, встановивши, що Виконавчий комітет МОК не порушив принципи законності, рівності, передбачуваності. Арбітражне рішення, винесене Групою CAS, підлягає перевірці на конфіденційність, що означає, що сторони можуть вимагати, щоб арбітражне рішення або певна інформація, що міститься в ньому, залишалися конфіденційними.

З цієї причини арбітражне рішення не буде негайно опубліковано на сайті CAS. Рішення Комісії CAS є остаточним та обов’язковим, за винятком права сторін подати апеляцію до Федерального суду Швейцарії протягом 30 днів з обмежених підстав", - йдеться у повідомленні.

У жовтні 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету росії.

Організація ухвалила таке рішення, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

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