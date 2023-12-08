Головне
Динамо у більшості перемогло Металіст 1925 у 3 турі УПЛ
Вчора 17:08 956
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту
Сьогодні 17:35 8433 3
Меркушина фінішувала 23-ю у спринті Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 17:18 116
МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024
Сьогодні 17:05 173
Дніпро-1 зіграв внічию із Поліссям у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 144
"А що, я вам маю пояснювати причини?": тренер збірної України різко відповідав на запитання єдиного українського журналіста, акредитованого на ЧС
Сьогодні 16:47 328
Помічник Ван Леувена може очолити Зорю
Сьогодні 14:15 197
Дудченко - найкращий з українців у спринті Кубка світу у Гохфільцені
Сьогодні 13:57 433
Романчук здобув бронзу чемпіонату Європи
Сьогодні 08:10 428
Евертон з Миколенком розгромив Ньюкасл, Тоттенгем поступився Вест Гему: результати 15 туру АПЛ
Сьогодні 00:10 844
Прямі трансляції

МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024

росіяни та білоруси будуть виступати під нейтральним прапором
Сьогодні 17:05 173 0
МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024
Фото - Getty Images
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпіада-2024

Джерело - olympics.com.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

"Як і всі інші спортсмени на Олімпійських іграх, індивідуальні нейтральні спортсмени повинні будуть дотримуватися правил і положень, що застосовуються на Олімпійських іграх, включаючи антидопінгові правила.

Як і всі інші спортсмени, вони також повинні підписати оновлені Умови участі у змаганнях, що застосовуються до Парижа-2024. Вони містять зобов’язання поважати Олімпійську хартію, включаючи "місію Олімпійського руху для миру", - йдеться в повідомленні.

До російських і білоруських спортсменів висунули такі умови відбору:

  • Спортсмени з російським або білоруським паспортом будуть зареєстровані як "індивідуальні нейтральні спортсмени" і змагатимуться під такою назвою.
  • Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються.
  • Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не залучатиметься.
  • Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи службами національної безпеки, не матимуть права брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал так само.
  • Будь-який "індивідуальний нейтральний спортсмен", як і всі інші спортсмени-учасники, повинен відповідати всім антидопінговим вимогам.

Санкції проти винних у війні російських і білоруських держав і урядів залишаються в силі. Це означає, зокрема, що: 

1. Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі на будь-якому офіційному у офіційному заході.

2. Жоден російський чи білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені чи акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту 8433 3
Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм 1185
Полісся - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ Полісся - СК Дніпро-1: де дивитися матч УПЛ 942
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 18673
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули 2270
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 6447
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32310
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31817
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56541
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46297
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45874
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 309200