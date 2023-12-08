росіяни та білоруси будуть виступати під нейтральним прапором

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

"Як і всі інші спортсмени на Олімпійських іграх, індивідуальні нейтральні спортсмени повинні будуть дотримуватися правил і положень, що застосовуються на Олімпійських іграх, включаючи антидопінгові правила. Як і всі інші спортсмени, вони також повинні підписати оновлені Умови участі у змаганнях, що застосовуються до Парижа-2024. Вони містять зобов’язання поважати Олімпійську хартію, включаючи "місію Олімпійського руху для миру", - йдеться в повідомленні.

До російських і білоруських спортсменів висунули такі умови відбору:

Спортсмени з російським або білоруським паспортом будуть зареєстровані як "індивідуальні нейтральні спортсмени" і змагатимуться під такою назвою.

Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються.

Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не залучатиметься.

Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими чи службами національної безпеки, не матимуть права брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал так само.

Будь-який "індивідуальний нейтральний спортсмен", як і всі інші спортсмени-учасники, повинен відповідати всім антидопінговим вимогам.

Санкції проти винних у війні російських і білоруських держав і урядів залишаються в силі. Це означає, зокрема, що:

1. Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі на будь-якому офіційному у офіційному заході.

2. Жоден російський чи білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені чи акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

Олімпіада-2024 відбудеться з 26 липня по 11 серпня.