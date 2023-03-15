Haas звинувачують у порушенні антиросійських санкцій

У компанії заперечили відноситни з росією

Джерело - PBS.

Компанію Haas Automation, яка належить власнику команд Формули 1 та NASCAR Джину Хаасу, звинувачують в порушенні антиросійських санкцій.

Про це повідомляє PBS.

Haas Automation, яка займається виробництвом верстатів з програмним керуванням, продавала обладнання підсанкційним компаніям, які працюють на російську армію.

Віцепрезидент Haas Automation Пітер Зірхат стверджує, що 3 березня минулого року компанія припинила відносини зі своїм російським дистриб'ютором. Проте за даними митних записів, між 4 березня та жовтнем були щонайменше 18 прямих постачань від Haas Automation до росії.

Нагадаємо, у Британії хочуть отримати друге Гран-прі та вже подали заявку на проведення перегонів у Лондоні.