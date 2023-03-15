Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 688
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:52 96
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Сьогодні 14:17 493
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 10:57 1117
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Сьогодні 09:14 520
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 924
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 541
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 961
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 1345
Будівельник програв Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:55 485
Прямі трансляції

Haas звинувачують у порушенні антиросійських санкцій

Сьогодні 14:18 156 0
У компанії заперечили відноситни з росією
Haas звинувачують у порушенні антиросійських санкцій
#Формула 1, #Хаас

Джерело - PBS.

Компанію Haas Automation, яка належить власнику команд Формули 1 та NASCAR Джину Хаасу, звинувачують в порушенні антиросійських санкцій.

Про це повідомляє PBS.

Haas Automation, яка займається виробництвом верстатів з програмним керуванням, продавала обладнання підсанкційним компаніям, які працюють на російську армію.

Віцепрезидент Haas Automation Пітер Зірхат стверджує, що 3 березня минулого року компанія припинила відносини зі своїм російським дистриб'ютором. Проте за даними митних записів, між 4 березня та жовтнем були щонайменше 18 прямих постачань від Haas Automation до росії.

Нагадаємо, у Британії хочуть отримати друге Гран-прі та вже подали заявку на проведення перегонів у Лондоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2398
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9033
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі 1345
Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП Ломаченко поширив відеозвернення підсанкційного священника УПЦ МП 1503 2
Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі 2275
Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець 1761
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 66440
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4016
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33595 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9606
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28195
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 985