Бех-Романчук вийшла до фіналу чемпіонату Європи в потрійному стрибку

Українка показала підсумковий результат 14,36 м

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук подолала кваліфікацію у потрійному стрибку на Чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Українка показала підсумковий результат 14,36 м. Кваліфікаційний норматив - 14,40 або 12 найкращих результатів.

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Фінал змагань відбудеться 19-го серпня о 21:55 за київським часом.

Напередодні Бех-Романчук з найкращим результатом сезону кваліфікувалася в фінал Чемпіонату Європи зі стрибків у довжину.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).