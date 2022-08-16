Українці фінішували в ТОП-60 марафону на Чемпіонаті Європи

Ігор Гелетій показав найкращий результат сезону

Джерело - Чемпіон.

У межах мультиспортивного Чемпіонату Європи-2022 відбувся чоловічий марафон.

Найкращу позицію серед українців посів Віталій Шафар, який з часом 2:22:24 фінішував 53-м.

Ігор Гелетій посів 59-е місце з часом 2:26:33, що стало його найкращим результатом сезону.

Перемогу здобув німець Ріхад Рінгер, який зміг дістатися до фінішу за 2:10:21.

Тетяна Гамера змогла фінішувати 27-ю в жіночому марафоні.

Нагадаємо, з 15 по 21 серпня в Мюнхені відбувається 25-й чемпіонат Європи з легкої атлетики - 2022 European Athletics Championships.

Чемпіонат відбувається в межах європейської першості з літніх видів спорту - мультиспортивного турніру, який об’єднує існуючі Чемпіонати Європи з деяких видів спорту континенту (11 - 21 серпня).