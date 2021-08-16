Беленюк у Раді порушить тему щодо кількості чиновників у складі Олімпійської делегації

Жан Беленюк прокоментував ситуацію з українськими чиновниками на Олімпіаді в Токіо

Олімпійський чемпіон Ігор у Токіо народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх.

Про це розповів сам борець.

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"Я вже відповідні запити відправив до Мінспорту, щоб з’ясувати, яким чином так вийшло і чому спортсмени були поставлені в такі рамки. І сподіваюся, що і запит з приводу членів делегації і їхнього функціоналу безпосередньо на Іграх, чим вони займалися безпосередньо, які вони функціональні навантаження за собою несли. Тому ми будемо розбиратися на базі нашого комітету. Наш президент федерації (Олег Сазонов - прим) відмовився спеціально, тому що знає, в яких скрутних умовах зараз будуть проходити ці Ігри. І, звісно, не поставив свої якісь амбіції поперед того, що потребують безпосередньо спортсмени", – заявив Беленюк.

Раніше, Беленюк відповів російській пропагандистці Скабєєвій.