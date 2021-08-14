Беленюк відповів російській пропагандистці Скабєєвій

Коментувати слова російської пропагандистки Ольги Скабєєвої - це ганебно для українського борця Жана Беленюка.

На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку

Про це сказав сам спортсмен.

"Це люди без роду і без племені, яких тільки одне мотивує – нести відверту нісенітницю. Вона – пропагандистка. Вона займається своєю діяльністю – верзе всіляку нісенітницю і сподівається, що буде почута якимись верствами населення. Комусь це цікаво. Але адекватні люди взагалі не повинні такі передачі дивитися.

Чесно кажучи, коментувати те, що говорить Скабєєва, вважаю ганебним для себе", – сказав Беленюк.