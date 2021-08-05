На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва розпочала свою програму 60 хвилин на телеканалі Росія 1 розповіддю про золоту медаль українця Жана Беленюка. Телеведуча заявила, що після нагороди борець виконав не український гопак, а також не побачила в киянині корінного українця.

Скабєєва вважає, що через "москальську присядку" Беленюку тепер загрожує небезпека після повернення в країну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua