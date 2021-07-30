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Зеленський позбавив президентських стипендій трьох олімпійців

Сьогодні 13:08 362 0
Спортсменів спіймали на допінгу
Зеленський позбавив президентських стипендій трьох олімпійців
#Коробка

Джерело - 7days-ua.com.

Володимир Зеленський підписав Указ, який позбавив стипендіальних виплат колишніх олімпійських призерів Ольгу Коробку, Наталію Давидову та Олексія Торохтія.

Про це  повідомляє сайт Президента України.

Ользі Коробці стипендія Президента України була призначена указом від 3 січня 2013 року. 27 жовтня 2016 року МОК позбавив Коробку срібної медалі, завойованої на змаганнях з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні через застосування допінгу.

Наталії Давидовій стипендія була призначена тим же указом Президента від 3 січня 2013. Важкоатлетка - бронзова призерка Олімпійських ігор у Пекіні (2008 рік) у ваговій категорії до 69 кг. У 2016 році після повторного аналізу допінг-проб взятих у Пекіні, проби Давидової виявились позитивними. Пізніше Міжнародний олімпійський комітет вирішив її дискваліфікувати, анулювати результати на пекінській Олімпіаді й позбавити її бронзової медалі.

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Олексію Торохтію стипендію Президента призначили указом від 23 листопада 2015 року. Важкоатлет у 2012 році став чемпіоном Олімпійських ігор у Лондоні (2012 рік) у ваговій категорії до 105 кг. У грудні 2018 року повторна перевірка допінг-проби Торохтія з Олімпійських ігор дала позитивний результат. У 2019 році його позбавили золотої медалі, диплому та значку.

Також Указом Президент відновив виплату Георгію Погосову (виплату припиняли указом президента від 12 вересня 2014 року) та Інні Фроловій (припинена наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 24 листопада 2009 року).

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