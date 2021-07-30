Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах

Джерело - Чемпiон.

З 1996 року Україна представлена на Олімпійських іграх окремою командою. Все почалося з величезного успіху в Атланті, але уже другу Олімпіаду поспіль наша команда стрімко регресує. 2016-го в Ріо наші спортсмени здобули лише 11 медалей і усі ми вірили, що це лише невдалий збіг обставин, нефарт, упереджене суддівство чи щось із цієї серії, але... На цьогорічному форумі ми бачимо, що цей негативний рекорд може бути побитий.

Але все по черзі.

Атланта 1996

Наша олімпійська команда була представлена 233 спортсменами, які здобули 23 медалі – 9 золотих, 2 срібні і 12 бронзових. Це був великий успіх, прекрасний дебют олімпійської збірної України. У загальному заліку вона зайняла високе дев’яте місце, пропустивши вперед лише олімпійців США, Росії, Німеччини, Китаю, Франції, Італії, Австралії та Куби.

Серед тих, хто здобував "золото" були: двічі Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика), Володимир Кличко (бокс), Катерина Серебрянська (художня гімнастика), Інеса Кравець (легка атлетика), Рустам Шаріпов (спортивна гімнастика), Тимур Таймазов (важка атлетика), В'ячеслав Олійник (боротьба), Євген Браславець та Ігор Матвієнко (вітрильний спорт).

Сідней 2000

На іграх 2000 року було 235 атлетів з України, які змагалися у 23 спортивних видах. За кількістю завойованих медалей українська збірна повторила результат попередніх Ігор: 23 нагороди. Однак їхня цінність була нижчою, оскільки було тільки 3 золотих: дві у Яни Клочкової (плавання) і Микола Мільчев (стрільба). Звісно були ще по 10 срібних і бронзових нагород, але в неофіційному заліку ми були лише на 21 рядку.

Афіни 2004

У столиці батьківщини Олімпіад змагалося 239 спортсменів з України. Наша збірна виступила не менш успішно, ніж в Атланті і Сіднеї, виборовши 22 медалі, з яких 8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових.

У столиці Греції "золото" здобували Яна Клочкова (плавання), Олена Костевич (стрільба), Валерій Гончаров (гімнастика), Юрій Нікітін (стрибки на батуті), Наталія Скакун (важка атлетика) Ельбрус Тедеєв (боротьба), Ірина Мерлені (боротьба)

Після першого тижня Ігор наша збірна була у п’ятірці, але в підсумку фінішувала на 14-ому місці. Нижче, ніж у Атланті, але значно вище, ніж у Сіднеї.

Пекін 2008

Право виступити на Олімпіаді в столиці Китаю отримала рекордна кількість учасників з України -254, які змагалися за нагороди у 28 спортивних видах.

Наші атлети вибороли 27 медалей, з яких 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових. У підсумковій таблиці українська збірна опинилася на одинадцятому місці. І це, безумовно, був дуже потужний результат!

Чемпіонами стали: Жіноча команда з фехтування (Галина Пундик, Ольга Харлан,Олена Хомрова, Ольга Жовнір), Артур Айвазян (стрільба), Віктор Рубан (стрільба з лука), Олександр Петрів (стрільба), Наталя Добринська (легка атлетика), Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках та каное), Василь Ломаченко (бокс).

Лондон 2012

На Олімпійських іграх в Лондоні Україну представляли 245 спортсменів у 28 видах спорту.

Українці завершили Ігри, вигравши 19 медалей (5 золотих, 4 срібні і 10 бронзових). За цими показниками вони посіли чотирнадцяте місце серед 204 країн-учасниць.

Золоті медалі: Яна Шемякіна (фехтування), жіноча парна четвірка з академічного веслування, Олексій Торохтій (важка атлетика) (позбавили через допінг), Василь Ломаченко (бокс), Олександр Усик (бокс), Юрій Чебан (веслування).

Ріо 2016

На Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Україна посіла найнижче у своїй історії 31-е місце у загальнокомандному медальному заліку.

Всього на Іграх Україну представляли 205 спортсменів у 27 видах спорту.

Українські спортсмени здобули 11 медалей: 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових. І це був провал. Олімпіада в Ріо стала найбільш невдалою для України з часів незалежності.

Золото виграли: Олег Верняєв (паралельні бруси) і каноїст Юрій Чебан (спринт на 200 м)

Тодішній міністр спорту Ігор Жданов перед стартом Олімпіади заявляв про те, що мета нашої олімпійської збірної – потрапити до топ-20 медального заліку. А вже після змагань говорив про упередження суддівство та якісь треті сили.

Токіо 2020

Поки що у нас самі рекорди. Ганебні рекорди!

У складі збірної України – 157 спортсменів, які виступили/ виступатимуть у 25 видах спорту. І це найменша кількість спортсменів на літній Олімпіаді за часи незалежної України.

Ми майже на екваторі ігор маємо 4 скромних бронзи і рекордну 55 сходинку.

Так, шанси виправити ситуацію ще є, але тенденція дуже сумна.

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