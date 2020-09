Активні учасники руху Black Lives Matter підтримують і захищають злочинців.

Таку думку висловив американський боєць ММА Колбі Ковінгтон.

"Це повна фікція. Це просто жарт. Вони беруть людей, які є злочинцями. Це погані люди", - сказав Ковінгтон.

"Black Lives Matter is a complete sham. It's a joke. They're taking people that are criminals. These are bad people." -Colby Covington