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Ковінгтон достроково переміг Вудлі на UFC on ESPN + 36

Сьогодні 11:55 545 0
Відбувся головний поєдинок заходу
Ковінгтон достроково переміг Вудлі на UFC on ESPN + 36
#Ковінгтон

Джерело - Чемпіон.

У мейн-івент турніру UFC on ESPN + 36, який відбувся Лас-Вегасі, зустрілися колишній чемпіон напівсередньої ваги Тайрон Вудлі і ексволодар тимчасового титулу Колбі Ковінгтон.

Здавалося, що поєдинок пройде повністю і перемогу суддівським рішенням отримає Ковінгтон, який виглядав протягом всього бою краще свого суперника.

Проте, наприкінці бою Вудлі отримав пошкодження і рефері зупинив бій, віддавши дострокову перемогу Ковінгтону.

Нагадаємо, Фергюсон відмовився від бою на турнірі UFC 254.

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