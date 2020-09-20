Ковінгтон достроково переміг Вудлі на UFC on ESPN + 36

Відбувся головний поєдинок заходу

Джерело - Чемпіон.

У мейн-івент турніру UFC on ESPN + 36, який відбувся Лас-Вегасі, зустрілися колишній чемпіон напівсередньої ваги Тайрон Вудлі і ексволодар тимчасового титулу Колбі Ковінгтон.

Здавалося, що поєдинок пройде повністю і перемогу суддівським рішенням отримає Ковінгтон, який виглядав протягом всього бою краще свого суперника.

Проте, наприкінці бою Вудлі отримав пошкодження і рефері зупинив бій, віддавши дострокову перемогу Ковінгтону.

Нагадаємо, Фергюсон відмовився від бою на турнірі UFC 254.