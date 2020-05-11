 Setanta не показала бій перебіжчика Олійника через заборону уряду | ММА | Champion.com.ua
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Setanta не показала бій перебіжчика Олійника через заборону уряду

Сьогодні 09:41 1004 0
На турнірі UFC 249 Олійник переміг бразильця
Setanta не показала бій перебіжчика Олійника через заборону уряду
#Олійник

Джерело - sport.ua.

Телеканал Setanta Sports не показав в Україні бій російського бійця Олексія Олійника проти бразильця Фабрісіо Вердума на минулому турнірі UFC 249 в Джексонвіллі (США) у зв'язку з забороною українського уряду.

Про це повідомила прес-служба телеканалу.

Олійник народився в Харкові, а російський паспорт отримав в 2014 році. У 2015 році він потрапив в список людей, що створюють загрозу національній безпеці України. Йому заборонено в'їзд на територію України.

Setanta Sports показала всі бої UFC 249, за винятком поєдинку за участю Олійника, який переміг бразильця Фабрісіо Вердума роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28).

Під час бою прес-служба телеканалу повідомила, що Setanta Sports не може показати бій Олійника через обмеження на трансляцію, не уточнивши, про які саме обмеження йдеться. Однак тепер інформація підтверджена офіційно - існує відповідна заборона уряду України.

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