Гейджи переміг Фергюсона, Сехундо завершив кар'єру. Всі результати турніру UFC 249

Джерело - Чемпіон.

У Джексонвіллі, штат Флорида, США, відбувся турнір UFC 249, в головних поєдинках якого тимчасовий пояс в легкій вазі оскаржили Тоні Фергюсон і Джастін Гейджи, а чемпіон найлегшого дивізіону Генрі Сехудо захистив титул проти легендарного Домініка Круса.

Легка вага, до 70 кг. Джастін Гейджи (22-2) переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді Тоні Фергюсона (25-4);

Найлегша вага, до 61 кг. Генрі Сехудо (16-2) переміг технічним нокаутом у другому раунді Домініка Круса (22-3);

Важка вага, до 120 кг. Френсіс Нган (15-3) переміг нокаутом у першому раунді Жаірзіньо Розенструіка (10-1);

Напівлегка вага, до 66 кг. Келвін Каттара (21-4) переміг нокаутом у другому раунді Джеремі Стівенса (28-18);

Важка вага, до 120 кг. Грег Харді (6-2) переміг одноголосним рішенням суддів Йоргана Де Кастро (6-1);

Легка вага, до 70 кг. Ентоні Петтіс (22-10) переміг одноголосним рішенням суддів Дональда Серроне (36-15);

Важка вага, до 120 кг. Олексій Олійник (59-13-1) переміг роздільним рішенням суддів Фабрісіо Вердума (23-9-1);

Мінімальна вага, до 52 кг. Карла Еспарза (16-6) перемогла роздільним рішенням суддів Мішель Вотерсон (17-8);

Напівсередня вага, до 77 кг. Вісенте Люке (18-7-1) переміг технічним нокаутом в третьому раунді Ніко Прайса (14-4);

Напівлегка вага, до 66 кг. Брайс Мітчелл (13-0) переміг одноголосним рішенням суддів Чарльза Росу (12-4);

Напівважка вага, до 93 кг. Райан Спанн (18-5) переміг роздільним рішенням суддів Сема Алві (33-14);