Сергій Левчук: Обмеження через коронавірус поки не плануються

Джерело - Sport Arena.
Державне агентство спорту України не планує обмежувати проведення спортивних заходів через епідемію коронавірусу.
Про це керівник організації Сергій Левчук заявив Tribuna.com.
"Зараз ситуація моніториться. Поки обмеження не плануються", - заявив Левчук.
Також про готовність переносити матчі чемпіонату України сьогодні заявив виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.
Раніше в Україні був офіційно підтверджений перший випадок зараження китайським коронавірусом в однієї людини.
З усього світу число інфікованих перевищило 90 тисяч людей. Коронавірус привів до смерті понад три тисячі людей.
Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.
Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.