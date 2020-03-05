Сергій Левчук: Обмеження через коронавірус поки не плануються

Організація стежить за розвитком ситуації

Джерело - Sport Arena.

Державне агентство спорту України не планує обмежувати проведення спортивних заходів через епідемію коронавірусу.

Про це керівник організації Сергій Левчук заявив Tribuna.com.

"Зараз ситуація моніториться. Поки обмеження не плануються", - заявив Левчук.

Також про готовність переносити матчі чемпіонату України сьогодні заявив виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

Раніше в Україні був офіційно підтверджений перший випадок зараження китайським коронавірусом в однієї людини.

З усього світу число інфікованих перевищило 90 тисяч людей. Коронавірус привів до смерті понад три тисячі людей.

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.