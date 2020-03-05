Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус

Існує можливість перенесення матчів чемпіонату України або проведення їх без глядачів через коронавірус.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Ми відправили запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі.

Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", - розповів Дикий.