Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус

Джерело - ua.tribuna.com.
Існує можливість перенесення матчів чемпіонату України або проведення їх без глядачів через коронавірус.
Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
"Ми відправили запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі.
Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", - розповів Дикий.
Нагадаємо, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.