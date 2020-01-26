Капітан збірної України: Люди закінчували з гандболом і йшли працювати на Нову Пошту

У більшості українських гандбольних клубів фінансова ситуація надзвичайно складна.

Про це розповів капітан збірної України і гравець Мотора Захар Денисов.

"У Львові є команда, яка існує на абсолютному ентузіазмі. Немає зарплат - тільки стипендія в інституті, багато там навчаються. Іноді є премії, але для Львова це мало вирішує. Команда виграє 1-2 гри за сезон.

Знаю, що люди закінчували з гандболом, йшли працювати на Нову Пошту і отримували там більше, ніж коли були спортсменами. Якось заїхав на пошту, а там чоловік, з яким грав - привіталися, поспілкувалися.

Колись взяли у вахтера молоток і пішли забивати цвяхи, які стирчали в залі. Ми не розвернулися і не сказали, що не будемо тут грати, не покликали делегата. Просто забили ці три цвяхи, пішли розминатися і грати. Вже не кажу, що в залах холодно - граємо в термобілизні з ризиком травми. Але дивлюся на команду, яка в цьому залі кожен день. Якщо вони можуть, то і я зможу. Все нормально. Не треба задирати голову.

Розуміємо, на якому ми рівні перебуваємо і де живемо. Країна будується. Зараз не до спорту взагалі, не те що до гандболу. Я граю в найкращому клубі України. У нас ситуація краща, ніж в інших клубах, хороші умови", - сказав Денисов.