Конор Мак-Грегор - Дональд Серроне: анонс і прогноз на бій UFC 246

Джерело - Чемпіон.

Конор Мак-Грегор - Дональд Серроне

UFC 246, Лас-Вегас, T-Mobile Arena.

19 січня, початок бою - орієнтовно о 07:00

Пряма трансляція - Setanta Sports

Перший великий турнір зі змішаних єдиноборств у 2020 році відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі - UFC 246. Головного бою з нетерпінням очікують уболівальники ММА, адже в октагон вийдуть Конор Мак-Грегор і Дональд Серроне.

Конор Мак-Грегор - колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях (легкій і напівлегкій вазі). Він провів 25 поєдинків, у 21-му здобув перемогу і в 4-х програв. Мак-Грегор оголосив про завершення кар'єри у 2018 році після поразки від Хабіба Нурмагомедова. Але вирішив повернутися і це буде перший бій Конора після простою в майже півтора року.

Дональд Серроне вважається легендою UFC, хоча у нього і немає гучних титулів. Боєць на прізвисько Ковбой - улюбленець публіки. Чого тільки варті його два бої за два тижні. В активі Серроне 50 боїв, 34 перемоги і 13 поразок. "Ковбой" хоч і має перевагу в габаритах і більший досвід виступів в напівсередній вазі, ніж Мак-Грегор, але йому вже 36 років.

Важливо: Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC

Пряма мова

Конор Мак-Грегор (21 перемога, 4 поразки):

"Не сумнівайтеся в мені. Я нагадаю всім про себе. Що стосується самого бою, то я бачу нокаут. Якщо говорити про раунд і час, то в цього разу я хотів би провести більше часу в октагоні. Я в хорошому стані, з потужним бажанням змагатися. Воно відчувається всередині, але не помітно зовні. Ви все побачите 18 січня."

Дональд Серроне (36 перемог, 13 поразок):

"Не думаю, що Конор вибрав мене через останніх поразок, адже він сам давно не вигравав. Я не знаю, який у нього психологічний настрой, але я радий, що вибрали саме мене. Моя стратегія на бій проти Мак-Грегора, як і на всі попередні - відбити супернику голову."

Прогноз Чемпіона: перемога Мак-Грегора нокаутом.

Список усіх боїв UFC246

ОСНОВНИЙ КАРД:

Напівсередня вага: Конор Мак-Грегор – Дональд Серроне

Жінки, найлегша вага: Холлі Холм – Ракель Пеннінгтон

Жінки, перша найлегша вага: Клаудія Гаделії – Алекса Грассо

Легка вага: Ентоні Петтіс – Дієго Феррейра

ПОПЕРЕДНІЙ КАРД:

Жінки, найлегша вага: Мейсі Барбер – Роксан Модаффері

Напівлегка вага: Андре Філі – Содік Юсуф

Легка вага: Насрат Хакпараст – Дрю Добер

Важка вага: Олексій Олейник – Моріс Грін

Жінки, найлегша вага: Сабіна Мазо – Джей Джей Олдрич

Найлегша вага: Аскар Аскаров – Тім Елліотт

Найлегша вага: Оуде Осборн – Браян Келлехер

Напівважка вага: Алекса Камур – Джастін Ледет