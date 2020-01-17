Мак-Грегор - Серроне: онлайн-трансляція супербою UFC

Джерело - Чемпіон.

19 січня в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena місткістю 20 тисяч осіб відбудеться довгоочікуваний бій Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) між ірландцем Конором Мак-Грегором (21 перемога, 4 поразки) і американцем Дональдом Серроне (36 перемог, 13 поразок).

Стали відомі розміри гонорарів Конора Мак-Грегора і Дональда Серроне за майбутній бій. Як повідомляє Republic World, Мак-Грегор отримає 5 млн доларів, Серроне - 2 млн. При цьому за бій з Хабібом Нурмагомедова ірландець отримав 3 млн, а Серроне в останньому поєдинку з Джастіном Гетжі поповнив свій банківський рахунок на 195 тисяч доларів.

В Україні бій покаже телеканал Setanta Sports. Орієнтовний початок бою 07:00 за київським часом в неділю 19 січня.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.