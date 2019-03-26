Молодіжна збірна України U-19 перемогла в першому матчі Євро-2019 проти однолітків з Бельгії.

Вже на 4-ій хвилині Амін Ячу впевнено розібрався з захистом "жовто-синіх" та пробив у дев'ятку воріт Козлова.

Другу половину зустрічі активніше розпочали українці. Не минуло і шести хвилин як рахунок став рівним. Перший м'яч в основному раунді Євро-2019 у складі нашої команди забив Денис Бланк.

Втім, рівним рахунок пробув зовсім недовго. Тривала атака бельгійців занесла до пасиву нашої команди одразу два гірчичника. Зрештою, після фолу Завертаного представники Бенілюксу заробили небезпечний штрафний, який втілив у забитий м'яч Кедрім Бакія.

Ціна очок у стартовій зустрічі була дуже високою, тож, її кінцівка перетворилася у справжню гру нервів, в якій переможцем виявилася наша збірна. Голи Завертаного та Овакімяна наприкінці зустрічі вперше вивели підопічних Віталія Одегова вперед.

Заключні дві хвилини команда Луки Краньяца проводила з п'ятим польовим, але це не допомогло гостям уникнути поразки.

Євро-2020

Груповий етап

Група 4. Перший тур

26 березня

Україна (U-19) – Бельгія (U-19) – 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Ячу, 1:1 - 26 Бланк, 1:2 - 27 Бакія, 2:2 - 36 Завертаний, 3:2 - 38 Овакімян

Нагадаємо, Фінляндія впевнено переграла Вірменію у кваліфікації до Євро-2020.

Раніше збірна України переграла Люксембург у кваліфікації до Євро-2020.

Також, Португалія розписала мирову з Сербією.

Джерело - Прес-служба Асоцації футзалу України.