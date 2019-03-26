Відеоогляд матчів на Чемпіоні

У понеділок, 25 березня, відбулося сім матчів 2 туру групового етапу кваліфікації до Чемпіонату Європи-2020.

До вашої уваги відеоогляд всіх матчів.

Євро-2020

Кваліфікація

Другий тур

25 березня

Люксембург — Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Турпель, 1:1 - 40 Циганков 1:2 - 90+3 Родрігес, автогол.

Франція – Ісландія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Юмтіті, 2:0 – 68 Жиру, 3:0 – 78 Мбаппе, 4:0 – 84 Грізманн.

Андорра – Албанія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Садіку, 0:2 – 87 Балай, 0:3 – 90 Абраші.

Чорногорія – Англія 1:5 (1:2)

Голи: 1:0 – 17 Вешовіч, 1:1 – 30 Кін, 1:2 – 38 Барклі, 1:3 – 59 Барклі, 1:4 – 71 Кейн, 1:5 – 80 Стерлінг.

Туреччина — Молдова 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Калдирим, 2:0 - 26 Тосун, 3:0 - 53 Тосун, 4:0 - 70 Айхан.

Португалія – Сербія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7, пенальті Тадич, 1:1 – 42 Перейра.

Косово – Болгарія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Божиков, 1:1 – 61 Зенелі.

Нагадаємо, Притула запалив на трибунах в Люксембурзі.

Джерело - Чемпіон.