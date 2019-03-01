Легенда російського ММА спробував сховатися від поліції

Російський боєць ММА Алєксандр Ємельяненко затриманий в Кисловодську у зв'язку з тим, що не зупинився на вимогу поліції і спробував сховатися.

За інформацією телеграм-каналу Baza, Ємельяненко перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння.

37-річний спортсмен припаркував свій Мерседес на пішохідному переході. Евакуаторники спробували забрати автомобіль, проте боєць відштовхнув працівника, сів у машину і спробував сховатися з місця події. Під час переслідування Ємельяненко потрапив в аварію, розбивши дві машини.

Нагадаємо, що Ємельяненко дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу.

Раніше Ємельяненко просив дозволу в Путіна на участь у турнірі в США.

Джерело - Телеграм-канал Baza.