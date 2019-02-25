Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО

Під час свого майстер-класу скандальний російський боєць Олександр Ємельяненко вдарив одного з відвідувачів, на якому показував прийом.
Відповідне відео розмістила в Instagram сторінка redfurymma_official.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, що Ємельяненко просив дозволу в Путіна на участь у турнірі в США.
Раніше Ємельяненка відправили в нокаут за 35 секунд.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua