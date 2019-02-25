Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО

Під час свого майстер-класу скандальний російський боєць Олександр Ємельяненко вдарив одного з відвідувачів, на якому показував прийом.

Відповідне відео розмістила в Instagram сторінка redfurymma_official.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Публикация от Основатель REDFURYMMA (@redfurymma_official) 24 Фев 2019 в 3:08 PST

Нагадаємо, що Ємельяненко просив дозволу в Путіна на участь у турнірі в США.

Раніше Ємельяненка відправили в нокаут за 35 секунд.

Джерело - Чемпіон.

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