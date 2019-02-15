Україна - Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2019

15 лютого жіноча збірна України з футзалу розпочне Фінал чотирьох Євро-2019.
Суперницями наших дівчат по півфіналу стануть футзалістки збірної Португалії.
Стартовий свисток пролунає о 23:45 за київським часом.
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Онлайн-трансляцію гри Україна - Португалія можна подивитися на офіційному каналі UEFA.tv. перейшовши на плеєр нижче.
Нагадаємо, що українські дівчата прибули до Португалії напередодні.
А раніше став відомий склад збірної України на Фінал чотирьох.
Джерело - Чемпіон.