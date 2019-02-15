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Євро-2019. Півфінал. Україна – Португалія: анонс і прогноз

Сьогодні 15:21 289 0
Євро-2019. Півфінал. Україна – Португалія: анонс і прогноз

Сьогодні, 15 лютого 2019 року, починається нова історія у жіночому футзалі. Адже саме сьогодні відбудуться півфінальні поєдинки першого, історичного, офіційного чемпіонату світу серед жінок. І приємно, що серед учасників цього Фіналу чотирьох є національна жіноча збірна України, яка сьогодні гратиме проти збірної Португалії. Яка є господаркою фінальної стадії жіночого Євро.

Безумовно, для всіх чотирьох півфіналістів це буде дебют на такому серйозному рівні. Хоча всі збірні – Іспанії, Росії, України та Португалії входять до числа топових у європейському жіночому футзалі). Інше питання – для кого цей дебют буде більш успішним? Звичайно, нам хотілося б, щоб цей самий дебют краще вийшов у збірної Португалії. А для цього треба спочатку перемогти збірну Португалії.

Безумовно, на боці підопічних Луїша Консейчао будуть рідні трибуни. Більше того – є велика ймовірність того, що на трибунах арени Мультиусос Гондомар буде аншлаг. І це, звичайно, буде вагома опція для піренейської команди. Тут одразу можна згадати слова капітана збірної України Юлії Титової після матчу Основного раунду проти збірної Угорщини (4:4). Той поєдинок зібрав майже аншлаг на трибунах Палацу спорту Будівельник. І тоді капітан синьо-жовтих, Юлія Титова, сказала про те, що наша збірна не звикла грати при такій великій аудиторії (про це потім майже такими ж словами казав і Олег Шайтанов). Але за цей час наші дівчата вже встигли звикнути до того, що на їх матчах збирається багаточисленна армія поціновувачів українського жіночого футзалу. І поєдинки зі Словаччиною в Ужгороді та з Італією у Броварах є тому підтвердженням. Однак, все-таки, прогнозуємо, що невеличкий мандраж у наших дівчат все-таки буде. Тому, тут все залежатиме від наших досвідчених гравців – Форсюк та Титової. Саме вони мають на своєму прикладі показати своїм партнеркам по команді, що боятись не варто. І тоді можна буде заграти у свою гру. Тим більше, вочевидь, нашим футзалісткам треба бути готовими до того, що їх португальські візаві, мабуть, зроблять ставку на швидкий гол, щоб надалі мати як ігрову, так і психологічну перевагу над збірною України. І якщо підопічним Олега Шайтанова вдасться втримати стартовий тиск господарок Фіналу чотирьох, то тоді у наших дівчат можуть з’явитись хороші шанси на те, щоб здобути хороший результат.

Безумовно, португальська команда приділятиме велику увагу нашим лідерам – згаданим вище Форсюк та Титовій. Однак, у той же час у синьо-жовтих є ще козирі, які можуть здивувати підопічних Луїша Консейсао. Тому, все-таки ми маємо сподівання на те, що свої найкращі якості покажуть і інші дівчата, на яких розраховує Олег Шайтанов. А вистрілити може будь-хто: і Дубицька, і Дударчук, і Шульга, і Кліпаченко. Тому, маємо надію, що наша команда зможе здивувати збірну Португалії. Більше того – маємо надію, що українки зможуть змусити неодноразово капітулювати Ану Катарію, яка вважається одним з найкращих воротарів світу (недарма вона увійшла до трійки найкращих голкіперів за версією авторитетного порталу FutsalPlanet.com.

Що стосується збірної Португалії, то свого часу ми вже публікували список 14 гравців, яких Луїш Консейсао заявив на Фінал чотирьох. Але все-таки хочеться детально розібратись. Перш за все, мабуть, треба звернути увагу на двох представниць Бенфіки – Фіфо та Яніче Сілву. Також може вистрілити й Ана Азеведо з Вермоїма. До того ж, не будемо забувати, що у складі португальської команди є і дві легіонери – Танінья з італійського Лаціо та Дженні з іспанської Бурели. Мабуть, особливо цікаво буде подивитись на протистояння двох колишніх одноклубниць – Дженні та Юлії Форсюк, адже ще у минулому сезоні віце-капітан збірної України також грала за одну з провідних команд іспанського чемпіонату. До речі, Дженні є автором, мабуть, найкрасивішого голу в усій відбірковій стадії жіночого Євро.

Звичайно, можна згадати і останнє протистояння між збірними Португалії та України. Воно відбулось майже торік – 19 лютого. І тоді синьо-жовті, на жаль, програли з рахунком 2:3. Але хочеться вірити, що тепер рахунок буде на користь збірної України.   

Чемпіонат Європи серед жінок. Півфінал.

Україна – Португалія 

15 лютого 2019 року. Португалія. Порту. "Мультиусос Гондомар" – 23.45. 

Арбітри: Ірина Веліканова (Росія), Ракель Гонсалес Руано (Іспанія), К’яра Перона (Італія) 

Хронометрист: Фатма Езлем Турсун (Туреччина) 

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Прогноз 5х5 – 3:2

Джерело - 5х5.

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