Норвегія не змогла заповнити свою квоту у жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2022

У їх складі двоє спортсменок пропустять гонку через COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Норвегії виставить на скіатлон, який відбудеться на олімпійській трасі в Чжанцзякоу 5 лютого, лише трьох лижниць.

У норвезької команди чотири квоти, але через позитивні ковід-тести вона втратила Гайді Венг і Аннду Кьєрсті Кальво. Замінити їх на інших спортсменок із заявки вважали недоцільним - дівчата точково готувалися до кожної гонки і раптова зміна планів може негативно вплинути на виконання основного завдання.

Тому в першому старті Олімпіади від Норвегії побіжать лише Тереза ​​Йогауг, Рагнгільд Гага та Елен Марі Фоссегольм. Втім, це не зменшує шансів скандинавок на перемогу. Йогауг - лідер будь-якої дистанційної гонки, а Гага і Фоссегольм теоретично здатні поборотися за подіум.