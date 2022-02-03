Норвегія не змогла заповнити свою квоту у жіночому скіатлоні на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна Норвегії виставить на скіатлон, який відбудеться на олімпійській трасі в Чжанцзякоу 5 лютого, лише трьох лижниць.
У норвезької команди чотири квоти, але через позитивні ковід-тести вона втратила Гайді Венг і Аннду Кьєрсті Кальво. Замінити їх на інших спортсменок із заявки вважали недоцільним - дівчата точково готувалися до кожної гонки і раптова зміна планів може негативно вплинути на виконання основного завдання.
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Тому в першому старті Олімпіади від Норвегії побіжать лише Тереза Йогауг, Рагнгільд Гага та Елен Марі Фоссегольм. Втім, це не зменшує шансів скандинавок на перемогу. Йогауг - лідер будь-якої дистанційної гонки, а Гага і Фоссегольм теоретично здатні поборотися за подіум.