Серфінг дебютував на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Бразилець Італо Феррейра і американка Кларисса Мур стали першими в історії олімпійськими чемпіонами з серфінгу.

Феррейра в фіналі зійшовся з японцем Каноа Ігараші, якого перевершив на обох хвилях.

Мур в жіночому фіналі домінувала над представницею ПАР Бьянкой Буйтендаг.

Бронзу у чоловіків виграв австралієць Оуен Райт, у жінок - японка Амуро Цудзукі.

Серфінг дебютував в Токіо в якості олімпійської дисципліни. Всього в змаганнях брали участь 40 спортсменів з 17 країн.

Раніше, Костевич та Омельчук принесли Україні третю бронзову нагороду на Олімпійських іграх.