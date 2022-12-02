Гана - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Південної Кореї зіграє проти збірної Португалії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у п'ятницю, 2 грудня. Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Португалія
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|Гана
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|3
|Уругвай
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|4
|Південна Корея
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
1-й тур
- 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
- 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2
2-й тур
- 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
- 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0
3-й тур
- 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
- 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай