Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 473
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 253
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 493
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 432
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 420
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 265
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 364
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 548
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Вчора 15:10 473
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Вчора 14:03 2603
Прямі трансляції

Гана - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 01:17 428 0
Гана - Уругвай - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Гана, #Уругвай, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Південної Кореї зіграє проти збірної Португалії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи Н у п'ятницю, 2 грудня. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 2 2 0 0 5-2 6
2  Гана 2 1 0 1 5-5 3
3  Уругвай 2 0 1 1 0-2 1
4  Південна Корея 2 0 1 1 2-3 1

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана - 2:3
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
Коментарі ()
Популярне зараз
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1875
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5530
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3247
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2603
Підтримаємо збірну України на Вемблі! Підтримаємо збірну України на Вемблі! 1740
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5482
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20162
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19780
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47533
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22394
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12726
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8254 7