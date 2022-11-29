Еквадор - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Еквадору зіграє проти збірної Сенегалу у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у вівторок, 29 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Нідерланди
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|Еквадор
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
- 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар