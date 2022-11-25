Головне
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:55 223
Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022
Вчора 23:46 188
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
Вчора 23:01 493
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було
Вчора 22:55 5163
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
Вчора 20:31 592
Збірна Португалії переграла Гану у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:58 470
Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого в 1 турі ЧС-2022
Вчора 16:55 488
Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:56 348
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Вчора 09:06 495
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
23.11.2022 23:45 584
Прямі трансляції

Катар - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 00:11 524 0
Катар - Сенегал - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Катар, #Сенегал, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Катару зіграє проти збірної Сенегалу у матчі 2-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи А у п'ятницю, 25 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
2  Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
Коментарі ()
Популярне зараз
Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд 2318
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1906
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1188
Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1276
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було Бразилія - Сербія 2:0. Як це було 5163
Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1252
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 43148
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19984 7
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187460
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70328 5
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 7221
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9903