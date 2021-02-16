РБ Лейпциг - Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з РБ Лейпцигом. Перша гра відбудеться у вівторок, 16 лютого, на Пушкаш Арені в Будапешті (Лейпциг - номінальний господар), о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч РБ Лейпциг - Ліверпуль нажтво дивіться на нашому сайті.

На груповому етапі Ліверпуль упевнено виграв групу D, а Лейпциг лише за додатковими показниками поступився першим місцем у квартеті H французькому ПСЖ.

Нагадаємо, представники України Шахтар і Динамо посіли 3 місця в своїх групах і продовжать єврокубкову кампанію в Лізі Європи. Шахтар зіграє з Маккабі Т-А, а Динамо проведе двохраундове протистояння з бельгійським Брюгге.

В іншому матчі дня Барселона прийматиме ПСЖ.