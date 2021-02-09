 Свитолина - Боузкова: смотреть онлайн Australian Open-2021 9.02.2021 | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE
Сьогодні 02:22 2408
Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу
Вчора 21:52 625
Визначилась дата бою Усик - Джойс
Вчора 20:17 7924
Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті
Вчора 19:46 3210 1
З Усиком працював безкоштовно. Ексадвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка
Вчора 15:08 1740
Гамільтон підписав новий контракт з Мерседес
Вчора 13:40 391
Зоря оголосила про підписання Шахаба
Вчора 12:52 579
Підсумки другого раунду чемпіонату України з кібербаскетболу
Вчора 12:40 375
Стаховський у напруженому матчі поступився Лайовичу в першому колі Australian Open
Вчора 12:23 487
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 08:37 1454
Блоги
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса Valeriy Ruchka
Вчора 09:21 5682
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 02:42 5170
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути
Курйоз дня. Зінченко ліг в стінку, але одноклубник вирішив його посунути Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:56 2036
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії
Коваль пропустив безглуздий м'яч в чемпіонаті Саудівської Аравії Valeriy Ruchka
07.02.2021 19:10 820
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі
Ледь не зжер! Ведмідь погнався за гірськолижником на трасі Valeriy Ruchka
07.02.2021 17:48 1488
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
02:27 Навколо спорту Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок 149
02:22 Пряма трансляція Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE 2408
8 Лютого 2021
23:56 Футбол Атлетіко втратило перемогу над Сельтою у Ла-Лізі 932
23:52 Футбол Лідс розібрався з Крістал Пелес в АПЛ 829
23:40 Баскетбол Роуз став гравцем Нью-Йорка 939
23:25 Футбол Перес визначив майбутнє Зідана у Реалі 1154
23:11 Футбол Гендиректор Зорі: Переговори по Шахабу йшли на рівні президентів клубів 1102
22:55 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали ексгравця Детройта 1179
22:44 Футбол Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї 1339
22:29 Футбол Президент Інгульця анонсував трансфери клубу 1233
22:17 Футбол Тайсон відмовився переходи у клуби з Росії, ОАЕ та Китаю 1620
21:52 Футбол Баварія вийшла у фінал клубного чемпіонату світу 625
21:43 Футбол Брюгге втратив двох ключових гравців за 10 днів до матчу з Динамо 1523
21:31 Футбол Супряга втратив довіру Луческу – журналіст 2031
21:16 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер лідера Лейпцига 1351
20:58 Футбол Челсі узгодило перехід Боатенга 1441
20:45 Футбол Динамо повернулося в Україну зі зборів у Туреччині 1663
20:31 Футбол Атлетіко зіграє з Челсі у Польщі - ЗМІ 1635
20:17 Бокс Визначилась дата бою Усик - Джойс 7924
19:59 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали найкращих гравців січня 1690
19:46 Футбол Зінченко встановив унікальне досягнення у Манчестер Сіті 3210 1
19:31 Футбол Федецький: Дніпро-1 – це якась китайська підробка 2162
19:15 Футбол Олександрія зіграла внічию з грузинським Сабуртало 1379
18:59 Футбол Інгулець обіграв казахський Туран у контрольному матчі 1510
18:49 Блог Супербоул-2021: геніальна і найдорожча реклама від автомобільних брендів 422

Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE

Сьогодні 02:22 2408 0
Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) в першому колі Australian Open-2021 зіграє проти чешки Марі Боузкової (52). Гру заплановано на вівторок, 9 лютого, на Род Лейвер Арені другим запуском. Початок не раніше 3:50 за київським часом. 

Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Боузкова онлайн на нашому сайті.

У протистоянні тенісисток рівновага - 1:1. У 2019 році на турнірі в Гуанчжоу чешка перемогла через травму українки (6:4, 4:3 відмова). У 2020 році Еліна взала реванш на турнірі в Монтерреї (7:5 4:6, 6:4).

Нагадаємо, Марта Костюк у 1 колі АО зіграє з росіянкою Кудермєтовою. Пряма трансляція поєдинку Костюк - Кудермєтова ТУТ.

Коментарі ()