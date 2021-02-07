Костюк - Кудермєтова: онлайн-трансляція Australian Open-2021. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (78) в першому колі Australian Open-2021 зіграє проти росіянки Вєроніки Кудермєтової (36). Матч заплановано на понеділок, 8 лютого, на корті №5 третім запуском. Початок не раніше 5:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Костюк - Кудермєтова онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нещодавно тенісистки зустрічалися в півфіналі турніру в Абу-Дабі. Кудермєтова виграла в 2-х сетах - 7:6 (8), 6:4. Для 18-річної Костюк це друга участь в основній сітці турніру. У 2018 році киянка грала в 3 колі, де поступилася Еліні Світоліній.

Еліна світоліна, у свою чергу, матч першого кола в Мельбурні зіграє у вівторок, 9 лютого, проти чешки Боузкової.