Лаціо - Зеніт: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Римський Лаціо в 4 турі європейської Ліги чемпіонів зіграє на власному полі з російським Зенітом. Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, на Стадіо Олімпіко. Початок о 22:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Лаціо - Зеніт наживо дивіться на нашому сайті.

У першому матчі команд, який відбувся три тижні тому, римляни на останніх хвилинах вирвали нічию (1:1). Лаціо після 3 турів посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи F. Лідирує в групі дортмундська Боруссія, в активі якої 6 очок. Зеніт - аутсайдер групи, у пітерців лише 1 очко.

Нагадаємо, київське Динамо 24 листопада прийматиме каталонську Барселону. Гра на Олімпійському розпочнеться о 22:00.