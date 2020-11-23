Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

 Динамо Киев - Барселона смотреть онлайн матч 24.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ
Вчора 21:27 3141
Медведєв зробив камбек у матчі з Тімом та виграв Підсумковий турнір
Вчора 23:38 381 1
Львів мінімально переміг Десну в 10 турі УПЛ
Вчора 18:51 2844
Галичанка вийшла в 1/8 фіналу Єврокубку
Вчора 17:27 825
Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ
Вчора 16:00 687
Українець виграв чемпіонат Європи в Москві
Вчора 15:58 1102
Манчестер Юнайтед хотів орендувати захисника Динамо
Вчора 12:57 1143
Яремчук здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 12:24 941
Романчук встановив новий рекорд Європи
Вчора 12:09 715 1
Усик: У Львові розмовляю російською мовою і мені відповідають російською
Вчора 11:25 5446 1
Блоги
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу
БаскетКарате. Українська чемпіонка прийшла на тренування баскетбольного клубу Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 378
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке
Про матчі Динамо і Шахтаря та долю поєдинку Швейцарія - Україна. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 11:17 512
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців
Кум повернувся! Гармаш забив за Динамо перше за 16 місяців Valeriy Ruchka
21.11.2020 16:40 1357
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
21.11.2020 14:28 5220
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
21.11.2020 13:26 1264
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
20.11.2020 15:10 4226
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії
Наш футбол став секусальним спортом. Відомий російський музикант написав вірш-ганьбу про збірну Росії Андрій Твердохліб
20.11.2020 13:00 968
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна
Про життя в Голлівуді, зйомках з Адамом Сендлером і виховання олімпійських чемпіонів - Іріша Блохіна Valeriy Ruchka
19.11.2020 20:38 742
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022
Колишній півзахисник Волині вибив Росію із 2 кошика на жеребкуванні відбору ЧС-2022 Valeriy Ruchka
19.11.2020 19:14 5754
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ
Хокеїсти Кременчука і Краматорська влаштували потужну бійку в матчі УХЛ Valeriy Ruchka
19.11.2020 14:20 752
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
01:21 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 200767
01:16 Пряма трансляція Краснодар - Севілья: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 144
01:04 Пряма трансляція Ювентус - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 156
00:51 Пряма трансляція Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 675
22 Листопада 2020
23:50 Футбол Дубль Ібрагімовича приніс Мілану перемогу над Наполі у 8 турі Серії А 1400
23:38 Теніс Медведєв зробив камбек у матчі з Тімом та виграв Підсумковий турнір 381 1
23:26 Футбол Ворскла - Колос 3:0. Огляд матчу 1281
23:08 Футбол Ліверпуль без проблем переміг Лестер у 9 турі АПЛ 1423
22:52 Хокей Маріуполь - Білий Барс 6:4. Огляд матчу 2299
22:35 Футбол Майнц переміг Фрайбург, Кельн поступився Уніону в 8 турі Бундесліги 1428
22:26 Футбол Десна - Львів 0:1. Огляд матчу 1588
22:15 Футбол Удінезе мінімально перемогло Дженоа в 8 турі Серії А 1499
21:53 Футбол Інтер - Верона 4:2. Огляд матчу 1694
21:40 Баскетбол Миколаїв переміг Харківських Соколів у Суперлізі 1686
21:36 Блог Відео дня. Золотий фінал Болдирєва на чемпіонаті Європи 352
21:27 Футбол Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ 3141
21:21 Теніс Медведєв - Надаль. Огляд матчу 1960
21:12 Блог 39 років тому Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу 392 1
20:57 Хокей Маріуполь у важкому матчі переміг Білий Барс в УХЛ 2432
20:42 Пряма трансляція Ворскла - Колос: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE 823
20:40 Футбол Рома - Парма 3:0. Огляд матчу 1981
20:27 Футбол Арсенал не зміг перемогти Лідс у 9 турі АПЛ 1882
20:09 Футбол Ліон переміг Анже, Діжон поступився Лансу. Результати 11 туру Ліги 1 1974
19:51 Футбол Реал Сосьєдад переміг Кадіс і очолив турнірну таблицю Ла-Ліги 2042
19:41 Блог Іспанського гонщика ледь не задавили суперники 414

Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 00:51 675 0
Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 4 турі Ліги чемпіонів зіграє вдома проти іспанської Барселони.

Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, на НСК Олімпійському. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Динамо - Барселона наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра команд відбулася в рамках 3 туру в Барселоні. Господарі здобули мінімальну перемогу - 2:1. Барселона впевнено лідирує в квартеті G, набравши 9 очок. У Динамо - 1 очко та 3 сходинка. В Ювентуса, який знаходиться на 2 місці, - 6 очок.

В іншому матчі групи Ференцварош Сергія Реброва зіграє в Турині з Ювентусом.

Коментарі ()